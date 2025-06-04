İki grup birbirine girdi! Istaka ve tekmeler havada uçuştu!

Karabük'te iki grup arasında omuz atma meselesinden çıkan tartışma büyüyerek ıstaka, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken görüntülerde bir kişinin ayırmak için tuttuğu şahsa diğerlerinin ıstaka, yumruk ve tekmelerle saldırdığı anlar yer alıyor. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlatıldı.