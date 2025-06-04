Sürücülerin kavgası büyüdü, insanlar canını zor kurtardı!

Olaylardan biri Erdemli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında A.Ç. sandalye ile motosiklet üzerindeki şahsa saldırdı. O.A. ise idaresindeki araçla sandalye ile saldıran şahsın üzerine sürerek çarptı. A.Ç.'nin yaralanmasına neden olan sürücü araçla bölgeden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili biri sürücü 2 şahıs gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.