Nefes kesen kovalamaca! Ters yöne giren araç dehşet saçtı

Gaziantep'te gece saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç, ters yöne girerek kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü araç, yaşanan kovalamaca sonucu ara sokakta ekip otosunun arka kapısına çarpmasıyla durduruldu. Araçtaki 3 kişiden 2'si yakalanırken, yaya kaçan bir kişi ise kısa süreli kovalamacada yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken araçta ve kaçış güzergahlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.