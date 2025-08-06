Otomobil gören yavru ayılar ne yapacağını şaşırdı: O anlar kamerada

Çanakkale'de arıcılıkla uğraşan 44 yaşındaki Mehmet Yalnız, köy yolunda aracıyla ilerlerken aniden iki yavru ayıyla karşılaştı. Yalnız'ı fark eden ayı yavruları panikledi ve hızla ormana doğru kaçtılar. O anlar ise Yalnız'ın cep telefonu ile kayda alındı.

10 YILDIR ARICILIKLA UĞRAŞIYOR

Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın kuzey eteklerindeki Bayramiç ilçesinde yaşayan Mehmet Yalnız, 10 yıldır arıcılıkla uğraşıyor. Kazdağları'ndaki Serhat köyü mevkii Gebe Kestane mevkiinde kalan ekipmanlarını alıp evine doğru geri dönen Yalnız, yolda iki yavru ayıya rastladı.

Yalnız'ı ilk fark ettiklerinde yoldan çıkamayan yavru ayılar bir süre yolda ilerlediler. Ardından korkularını atan yavru ayılar yoldan çıkarak gözden kayboldular. Kaçarken zaman zaman birbirine çarpan yavru ayıların görüntüsü görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

DÖNÜŞ YOLUNDA AYILARLA KARŞILAŞTI

Yavru ayıların kaçışını cep telefonu ile görüntüleyen Mehmet Yalnız, o anları böyle anlattı:

"Kazdağları'nda arıcılık yapmaktayım. Gebe Kestane bölgesindeydi arılarımızı yaklaşık 20 gün önce ovaya getirdik. Kestane zamanı geçti. Çadır ve diğer ekipmanlarımız oradaydı. Müsait olunca gidip onları alalım gelelim dedik, almaya gittik. Geri gelirken yolda ayılarla karşılaştık. Baktım yavru ayılar, heyecanladım. O arada cep telefonu ile videosunu çekme fırsatımız oldu."