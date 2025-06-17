Otomobil karşı yönden gelen 2 motosikleti böyle biçti! Feci anlar kamerada

Amasra'da akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı. Kazada 2 motosiklette bulunan 4 kişi yere savruldu. Otomobilin 2 motosiklete çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.