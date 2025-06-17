İzmir'deki ölümlü trafik kazası kamerada

İzmir'in Menemen ilçesinde maddi hasarlı kazaya karıştıktan sonra Yanıkköy mevkisinde sol şeritte bekleyen Alper T. (36) idaresindeki taksiye M.B.İ. (33) yönetimindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksideki yolcu Yüksel Doğdu (76) yola savruldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Doğdu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yüksel Doğdu'nun, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan taksiye binip Dikili'ye gitmek istediği öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü ve taksi şoförü, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.