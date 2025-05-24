Rizeli muhtarın ayı için söyledikleri herkesi güldürdü: "Köyümüzün ayısı, anam, paşam. Gel buraya"

Rize'de köylerine dadanan ayıyı video çekerek anlatan muhtarın "Köyümüzün ayısı, meşenin içerisinde" sözleri herkesi tebessüm ettirdi. Muhtar kayıt esnasında ayıyı anlatırken "Köyümüzün ayısı, meşenin içerisinde. Gördüğünüz gibidir. Büyük bir ayı. Yanaşıyorum ona ayvaş yavaş, kaçabilir. Arabanın içerisindeyim. Bu şekilde görünüyor. Evet şu ayı. Boz bir ayı. Geri geri doğru kaçıyor" ifadelerini kullandı. Sonrasında araban indikten sonra da ayıya seslenen Muhtar Arıcan "İndim arabadan. Tam meşenin içerisinde. Gidiyor anam, paşam. Ula gel buraya, gel buraya. Gitme bir yere gel buraya" ifadelerini kullandı.

Muhtarın kendisinin anbean kaydettiği bu görüntüler izleyenlerde tebessüm oluşturdu.