'Sözde mehdi' babasını öldürdü! İfadesi 'pes' dedirtti!

Uşak'ta meydana gelen korkunç cinayette 29 yaşındaki Tolga Y. evde taşınma hazırlığında olan 53 yaşındaki babasını bıçakladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

112 Sağlık ekiplerince baba Zeki Y., ağır yaralı olarak Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeki Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Babasını öldüren Tolga Y. ifadesinde kendisinin Mehdi olduğunu ve babasının da din düşmanı olduğu için bıçakladığını söyledi. Zanlı ayrıca cinayetten dolayı pişman olmadığını da ifade etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga Yılmaz tutuklandı.