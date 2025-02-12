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 | Bengül Büyükhan

Hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! İfadesi şoke etti! 'Kış geldi cezaevine girmem lazımdı'

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü binasına 25 metre uzaklıkta caddede yürüyen Mine Ö. isimli kadın hiç tanımadığı birinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan kadın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasına kaçıp sığındı. Saldırgan ise kısa sürede yakalanırken ifadesinde "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" sözleri şoke etti. İşte detaylar...

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Hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! İfadesi şoke etti! 'Kış geldi cezaevine girmem lazımdı'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 13:33

Bilecik'te yaşayan Mine Ö. isimli kadın yolda yürürken tanımadığı birinin saldırısıyla dehşeti yaşadı. Caddede uzun süre gezen Kürşat Ç. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü binasına 25 metre uzaklıkta yürüyen hiç tanımadığı Mine Ö.'ye cebinden çıkardığı bıçağı sapladı.

GENÇ KADIN BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağından bıçaklanan kadın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasına kaçıp sığınırken zanlı kısa sürede yakalandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Kürşat Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şahsın mahkemede "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" dediği öğrenildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

2024'TE KAÇ KADIN KATLEDİLDİ?
2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiği bildirildi. Verilere göre kadınların yüzde 71’i aile bireyleri tarafından öldürüldü. Cinayetlerin ağırlıklı kısmı kadınların evli olduğu erkek (yüzde 42), birlikte olduğu erkek (yüzde 12), eskiden evli olduğu erkek (yüzde 8), eskiden birlikte olduğu erkek (yüzde 6) tarafından gerçekleştirildi. 42 failin ise adli sicil kaydı olduğu saptandı.
ETİKETLER
#bıçaklı saldırı
#Yaşam
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