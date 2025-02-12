Hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! İfadesi şoke etti! 'Kış geldi cezaevine girmem lazımdı'

2024'TE KAÇ KADIN KATLEDİLDİ?

2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiği bildirildi. Verilere göre kadınların yüzde 71’i aile bireyleri tarafından öldürüldü. Cinayetlerin ağırlıklı kısmı kadınların evli olduğu erkek (yüzde 42), birlikte olduğu erkek (yüzde 12), eskiden evli olduğu erkek (yüzde 8), eskiden birlikte olduğu erkek (yüzde 6) tarafından gerçekleştirildi. 42 failin ise adli sicil kaydı olduğu saptandı.