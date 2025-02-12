Yaşlı kadından haber alınamıyordu! Ekipler kapıyı açınca büyük şok yaşadı! Evde kemikleri bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda yalnız yaşadığı evinde uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlenen 87 yaşındaki kadının kemiklerine ulaşıldı. Bir apartmanda ikamet eden 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingirle adrese gitti.

EKİPLERİ KAPIYI AÇINCA ŞOKE OLDU

Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı.

Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi. Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.