Sokak ortasında dehşet! Pompalı tüfekle ateş açtı: Panik ve korku dolu anlar kamerada

Afyonkarahisar'da gençler arasında yaşanan kavgada kan aktı. Kavga eden şahıslardan biri olan H.E.Ö., araçtan aldığı pompalı tüfekle S.C.D. ile İ.M.Ş.'ye ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından şüphelilerden H.E.Ö. ve İ.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde; kavgaya karışan şahısların tüfekle apartmana girmeleri ardından sokağa çıkıp kaçışmaları ve sonrasında kargaşa yaşandığı görülüyor.