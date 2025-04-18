Sokak ortasında feci kavga! Genç kızı tekme tokat dövdüler
Adana'da 3 kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen bir kızı tekme ve yumruklarla darp ett,. 3 genç kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen başka bir kızla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kızlar, mahalle arasında diğer kızı yumruk ve tekmeler atarak darp etti. Genç kızların arkadaşlarının yaşananları adeta film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Bir kişi ise o anları saniye saniye görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
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