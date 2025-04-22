Şoke eden kavga anları! Kendisini silahla vuran kişiye kanlar içinde saldırdı

Denizli'de bir araç kiralama firmasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın görüntüleri şoke etti. Emekli polis, iş yeri sahibine kurşun yağdırdı. Vücuduna kurşun isabet eden adam kanlar içinde ayağa kalkarak döner bıçağıyla saldırdı. Yaralı iş yeri sahibi, emekli polisin peşinden koşarak eline aldığı döner bıçağının sapını sırtına vurup yere düşürdüğü ve saldırganın yerde yatan yaralıya tekme attığı anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.