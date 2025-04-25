Takip edip öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada

Yalova - Termal yolu üzerinde korku dolu anlar yaşandı. 20 yaşındaki Yağız Karataş, otomobiline bineceği sırada kendisini takip eden 4 kişinin saldırısına uğradı. Tekme, yumruk ve bıçaklı saldırıya uğrayan genç öldüresiye dövüldü. Saldırganlar, çevreden vatandaşlar gelince bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Yağız Karataş ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.