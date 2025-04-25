Skandal akıma af yok! HGS gişelerinden tam gaz geçti, cezası ağır oldu

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir sürücü, Hızlı Geçiş Sistemi’ni (HGS) adeta "hızlı geçiş şovuna" çevirdi. Hüseyinli Gişeleri'nden saatte 110 kilometre hızla geçen M.Ö., bu anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınlayınca, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sosyal medya paylaşımının ardından kısa sürede gözaltına alınan M.Ö.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "saygısız araç kullanmak", "trafik kurallarına uymamak", "trafik akışını engellemek" ve "takip mesafesine uymamak" gerekçeleriyle 6 bin 320 lira para cezası kesildi.

Yetkililer, hız tutkusu uğruna hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan sürücünün ehliyetine 4 ay süreyle el konulduğunu açıkladı.