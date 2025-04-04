Tekme tokat birbirlerine girdiler! Trafikte araçlarını durdurup kavgaya tutuştular
Elazığ'da gece saatlerinde yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü. Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarında meydana gelen kavgada seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Daha sonra araçlarını durduran iki sürücü araçtan inip dakikalarca kavga etti. Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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