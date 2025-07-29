Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı! İşte o anlar

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı olan Ata Mahallesi Magnesia Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi. Motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan B.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.