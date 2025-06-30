Trafik magandası kamerada! Camı yumrukladı, saldırmaya çalıştı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda; trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bir sürücü, öfkesine hakim olamayarak diğer aracın önünü kesti. Aracından inen şahıs, diğer sürücüye hakaretler savurmaya başladı. Araç camına vurarak içeriye girmeye çalışan şahsa, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu tarafından saniye saniye kayda alındı.