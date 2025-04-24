Trafik magandası polisi kaputta sürükledi! O anlar kamerada

İzmir Buca'da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; uygulama yapan İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 yaşındaki S.Ş. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Alkol kontrolü yapılacağını anlayan sürücü hemen kaçmak istedi. Tam o sırada bir trafik polisi, hafif ticari aracın kaputuna tutundu. Trafik polisi kaputta olmasına rağmen hafif ticari aracın sürücüsü Ş.S. yaklaşık 500 metre kaçtı.

TRAFİK MAGANDASI GÖZALTINA ALINDI

Seyir halindeki Ş.S., önüne başka bir otomobilin çıkması sonucu durdurularak yakalandı. Ş.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay bir kafeteryanın güvenlik kamerası ve başka bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi.

YARALANAN POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hafif ticari aracın kaputunda 500 metre sürüklenerek yaralanan polis memuru, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü S.Ş.'nin ise 1.22 promil alkollü olduğu öğrenildi.