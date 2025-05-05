Trafikte dehşet anları! Birbirlerine kask ve bıçakla saldırdılar

İstanbul Pendik’te trafikte yaşanan kavga korku dolu anlara neden oldu. Bir otomobil sürücüsü ve motosikletliler arasında trafikte çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı, bir kişi karşısındakinin başına kaskla vurdu. Kavga sırasında şahıslardan biri otomobilden aldığı bıçakla karşısındakine saldırdı. Bir başka şahıs ise karşısındakini yere yatırarak darp etti. O dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.