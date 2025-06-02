Trafikte tartıştı! Döner bıçağıyla üzerine yürüdü! Şoke eden anlar

Ankara’da bir vatandaş yol verme kavgasına girdiği dolmuş şoförünün üzerine döner bıçağıyla yürüdü. Sincan - Ulus hattında görev yapan bir dolmuşta yaşanan olayda dolmuş şoförü ve bir sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü aracından döner bıçağıyla inerek dolmuş şoförünü tehdit etti. Olayı gören vatandaşlar, o anları kamera kaydına aldı. Kayıt altına alındığını fark eden döner bıçaklı sürücü olayı büyütmeden aracına döndü ve olay yerinden uzaklaştı. Dolmuş şoförü ise polisi arayarak şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.