Ankara'da sağanak yağış alarmı! Valilik saat verdi: Çok kuvvetli geliyor

Haziran sağanak yağışla başladı. Ankara'da beklenen kuvvetli sağanak için vatandaşlar uyarıldı. Valilik yaptığı açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Haziran ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları da yükseldi. Yaz ayı resmen başlasa da birçok ilde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji ve valiliklerden de peş peşe uyarılar geldi. Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, kentte beklenen şiddetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde görülecek gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.