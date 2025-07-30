Trafikte yarış yaptılar, kuralları hiçe saydılar! İşte o anlar

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta duran iki otomobil, yeşil ışığın yanmasının ardından teker yakarak yarış yaptı. Erenler ilçesi D-100 kara yolu Düzce istikametinde meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobil sürücüsü, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte bir anda gaza basarak yarışa kalktı. İki şeritli yolda bir otomobilin emniyet şeridini de kullanması ise tehlikeyi daha da arttırdı. O anlar, kırımızı ışıkta yarışa kalkan otomobillerin arasında kalan aracın içindeki bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.