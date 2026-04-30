1 Mayıs'ta AVM'ler çalışıyor mu açık mı kapalı mı olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2026 yılında Cuma gününe denk düşüyor. 1 Mayıs’ın resmi tatil olmasını fırsat bilenler de dışarı çıkarak keyifli zaman geçirmek istiyor. 1 Mayıs AVM çalışma saatleri de bu nedenle merak konusu oluyor. Peki, 1 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı, faaliyet gösteriyor mu?
Türkiye genelindeki AVM’ler 1 Mayıs 2026 Cuma günü hizmet vermeye devam edecek. 1 Mayıs 2026 Cuma günü AVM'lerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelindeki büyük alışveriş merkezlerinin büyük bölümü, standart mesai saatleri olan sabah 10:00 itibarıyla kapılarını açacak ve gece saat 22:00'ye kadar faaliyet göstermeyi sürdürecek.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanan bu günde, kamu kurumları ve birçok özel kuruluş faaliyetlerine ara vermektedir. Bu yıl 1 Mayıs Cuma gününe denk geldiği için çalışanlar ve öğrenciler açısından 3 günlük bir hafta sonu tatili imkânı oluşmuş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre resmi tatil günlerinde eğitim-öğretime ara verilmektedir. Buna göre: İlkokul, ortaokul ve liseler 1 Mayıs 2026 Cuma günü kapalı olacak. Üniversitelerde de ders işlenmeyecek.