Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

10 yaşındaki Eymen'im kahreden ölümü! Üzerine demir kapı devrildi! Feci olay sonrası alınan önlem şoke etti

Çekmeköy'de, 10 yaşındaki Eymen Budak apartman bahçesinde oyun oynarken demir kapının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kahreden olayın ardından düşen demir kapının iple bağlanarak kullanılmaya devam edilmesi herkesi şoke etti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 15:55

Kahreden olay İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi. Bbabasının kaldığı apartmanın bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Eymen Budak'ın üzerine bir anda sitenin bozuk olduğu iddia edilen demir kapısı devrildi. Demir kapının altında kalıp ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

10 YAŞINDAKİ EYMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Budak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve babasının ayrı yaşadığı öğrenilen çocuğun cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

10 yaşındaki Eymen'im kahreden ölümü! Üzerine demir kapı devrildi! Feci olay sonrası alınan önlem şoke etti

"KAPI YILLARDIR BOZUKTU, KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ"

Çocuğun dedesi Gıyasettin Budak, gazetecilere, iki yıldır arızalı olan demir kapı için gereken tamir işlemlerinin yapılmadığını söyledi. Budak, kapının bazen günlerce açık kaldığını, kimsenin buna müdahale etmediğini ifade ederek, "Önceki yönetici aidat bile ödemiyordu. Kapının mandalı bozuktu. Bazen kapanmıyor, bazen de sert şekilde açılıyordu. O gün de oyun oynayan torunumun üzerine devrildi. Öncesinde kaynak yapılmış ama arkaya destek konmamış. Düzgün kaynak yapılsaydı bu olay yaşanmazdı." diye konuştu.

10 yaşındaki Eymen'im kahreden ölümü! Üzerine demir kapı devrildi! Feci olay sonrası alınan önlem şoke etti

İPLE BAĞLANARAK SABİTLENDİ

Komşuların uzun zamandır bozuk olduğunu iddia ettiği kapının, olayın ardından yerinden kaldırılarak plastik ipler ile bağlandığı görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ayşe Tokyaz'ın katilinden kan donduran ifade! Vahşi cinayeti böyle anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı! Tehdit mesajlarını tek tek okudu
ETİKETLER
#güvenlik
#Çocuk Ölümü
#Apartman Kazası
#Demir Kapı
#Çekmeköy
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.