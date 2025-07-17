10 yaşındaki Eymen'im kahreden ölümü! Üzerine demir kapı devrildi! Feci olay sonrası alınan önlem şoke etti

Kahreden olay İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi. Bbabasının kaldığı apartmanın bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Eymen Budak'ın üzerine bir anda sitenin bozuk olduğu iddia edilen demir kapısı devrildi. Demir kapının altında kalıp ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

10 YAŞINDAKİ EYMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Budak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve babasının ayrı yaşadığı öğrenilen çocuğun cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"KAPI YILLARDIR BOZUKTU, KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ"

Çocuğun dedesi Gıyasettin Budak, gazetecilere, iki yıldır arızalı olan demir kapı için gereken tamir işlemlerinin yapılmadığını söyledi. Budak, kapının bazen günlerce açık kaldığını, kimsenin buna müdahale etmediğini ifade ederek, "Önceki yönetici aidat bile ödemiyordu. Kapının mandalı bozuktu. Bazen kapanmıyor, bazen de sert şekilde açılıyordu. O gün de oyun oynayan torunumun üzerine devrildi. Öncesinde kaynak yapılmış ama arkaya destek konmamış. Düzgün kaynak yapılsaydı bu olay yaşanmazdı." diye konuştu.

İPLE BAĞLANARAK SABİTLENDİ

Komşuların uzun zamandır bozuk olduğunu iddia ettiği kapının, olayın ardından yerinden kaldırılarak plastik ipler ile bağlandığı görüldü.