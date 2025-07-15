14 gündür her yerde aranıyordu! Sırra kadem basan adam ölü olarak bulundu

İstanbul
Ardahan'ın Damal ilçesinde 14 gündür kayıp olarak aranan 53 yaşındaki adamın cesedini çobanlar buldu.
Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki B.T. sırra kadem bastı. Günlerce kendisinden haber alınamayan adamın yakınları durumu ekiplere bildirdi. Her yerde aranan adamdan 14 gün sonra acı haber geldi.
B.T'nin cansız bedenini Damal'ın Kalender Mahallesi yayla yolu bölgesinde hayvan otlatırken bulan çobanlar, durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerindeki incelemeler sonrası cenaze, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.