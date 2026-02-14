14 Şubat'ta nikah yoğunluğu: Damatların tercih sebebi dikkat çekti

İstanbul'da belediyelerin nikah salonlarında 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. Evlilik yıl dönümü ile bu özel günü bir arada çıkarmak isteyen çiftler nikah günü için özellikle tercih etti.

"BÖYLE BİR GÜNÜ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Şişli Maçka Evlendirme Dairesi'nde bugün 14 çift dünyaevine girdi. Evlilik heyecanı yaşayan ve bu anlamlı günde birbirlerine "Evet" diyen çiftler, duygularını paylaştı.

Serkan Öztürk, hem eşinin hem de kendisinin 14 Şubat'ı anlamlı ve değerli kılmak adına böyle bir karar verdiğini söyledi.

Öztürk, "Böyle bir günü unutmamız mümkün değil. Allah herkese nasip etsin, çok mutluyuz." dedi.

Öztürk'le hayatını birleştiren Seher Karabulut da özellikle bu tarihi seçtiklerini ve artık 14 Şubat'ın kendileri için anlamının daha da arttığını dile getirdi.

"BİR TAŞLA, İKİ KUŞ GİBİ BİR ŞEY OLDU"

Evlenen çiftlerden Rıdvan Beycan, "Bugünü tercih etmemizin sebebi, ikisini bir arada çıkarmak. Bir taşla, iki kuş gibi bir şey oldu. Hem de böyle güzel bir günde, güzel bir anımız, hepsi bir arada olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Beycan'la hayatını birleştiren Esra Kızılboğa ise sevginin, saygının ve sadakatin sadece bir gün değil, her gün olmasını dileyerek "Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz ama bugünün anlam ve önemi daha farklı olduğu için mutluyuz. Denk getirebilmek çok önemliydi. Çünkü nikah salonları çok doluydu ama başardık." diye konuştu.