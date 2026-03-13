Menü Kapat
TGRT Haber
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs alevlere teslim oldu: 60 yolcu son anda kurtuldu

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme seferini yapan araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden şoför, yaklaşık 60 yolcuyu hızla tahliye ederek olası bir can kaybını önledi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen metrobüs kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
03:00
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
03:00

'nde seyir halinde olan metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden metrobüs sürücüsü, yolcuları tahliye ederek dışarı çıktı. Metrobüs alevlere teslim oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs alevlere teslim oldu: 60 yolcu son anda kurtuldu

0:00 72
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs alevlere teslim oldu: 60 yolcu son anda kurtuldu

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Yangın, 00.15 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin fark eden sürücü aracı sağa çekerek kendini dışarı attı. Metrobüsün içinde seyahat eden 60 kişi tahliye edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs alevlere teslim oldu: 60 yolcu son anda kurtuldu

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda , sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Bölgede yangın sebebiyle trafik meydana geldi. Tahliye edilen yolcular başka bir metrobüse transfer edildi. Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen metrobüsün bulunduğu yerden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs alevlere teslim oldu: 60 yolcu son anda kurtuldu
ETİKETLER
#trafik kazası
#itfaiye
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Yolcu Tahliyesi
#Metrobüs Yangını
#Yaşam
