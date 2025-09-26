Menü Kapat
Yaşam
Editor
 | Ali Osman Polat

2 can için 5 ay hapis: Acılı baba isyan etti: “Bu ceza mı, ödül mü?”

Bursa’da yürekleri dağlayan kaza da öğretmen Yeliz Efe ve 3 yaşındaki kızı Ela, babalarının mevlidinden dönerken yasak dönüş yapan taksinin neden olduğu kazada hayatını kaybetmişti. Yüzde yüz kusurlu taksi sürücüsü sadece 5 ay sonra serbest kalınca, acılı baba Raşit Efe adalete isyan etti: “Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın!”

IHA
26.09.2025
26.09.2025
Bursa-Ankara karayolu Bilecik Muratdere Köyü mevkiinde, 17 Kasım 2024’te yaşanan feci kaza, bir aileyi yasa boğdu. 2023’te babasını kaybeden öğretmen Yeliz Efe (30), babasının mevlit töreninden kucağında 3 yaşındaki kızı Ela ile dönerken korkunç bir kazaya kurban gitti.

2 can için 5 ay hapis: Acılı baba isyan etti: “Bu ceza mı, ödül mü?”

Edinilen bilgiye göre, Kemal K. idaresindeki taksi, dönüşün yasak olduğu noktada manevra yaptı. Bu sırada Yeliz ve Ela’nın bulunduğu araç taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne Yeliz Efe ve minik kızı Ela olay yerinde hayatını kaybetti.

2 can için 5 ay hapis: Acılı baba isyan etti: “Bu ceza mı, ödül mü?”

YÜZDE YÜZ KUSURLU SÜRÜCÜ 5 AY SONRA SERBEST KALDI

Kazadan sonra yüzde yüz kusurlu bulunan taksi sürücüsü Kemal K., tutuklandı. Ancak mahkemede çelişkili ifadeler vermesine rağmen yalnızca 5 ay cezaevinde kaldı ve denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri, taksinin yasak dönüş yaptığını ve kazaya neden olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

2 can için 5 ay hapis: Acılı baba isyan etti: “Bu ceza mı, ödül mü?”

ACILI BABA: “BU CEZA MI, ÖDÜL MÜ?”

Kazada eşini ve kızını kaybeden Raşit Efe, aracı kullanan kişiydi. Yüreği yanan baba, karara isyan etti: “Eşim ve çocuğumu hayattan kopardı. Benim artık ne bayramım, ne babalar günüm var. Bu şahsa verilen 5 ay mı yoksa ödül mü? Cezaların artırılmasını istiyorum. Kazanın olduğu yerde her yıl 2-3 kez ciddi kazalar yaşanıyor. Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın. Yüzde yüz kusurlu olan bu sürücünün ceza almasını istiyorum.”

2 can için 5 ay hapis: Acılı baba isyan etti: “Bu ceza mı, ödül mü?”

VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN ÖNLEM ALMASINI İSTİYOR

Muratdere Köyü mevkiinde sık sık kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, bu bölgede acilen önlem alınması için yetkililere seslendi. Kazada hayatını kaybeden öğretmen Yeliz Efe ve minik kızı Ela, ’de gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Mahalleli ve aile, adaletin yerini bulmasını ve benzer acıların yaşanmaması için herkesin üstüne düşeni yapmasını istiyor.

#Yaşam
#ceza
#eskişehir
#ölüm
#adalet
#Karayolu Kazası
#Bursa-ankara Karayolu
#Yasak Dönüş
#Yaşam
