2 can için 5 ay hapis: Acılı baba isyan etti: “Bu ceza mı, ödül mü?”

Bursa-Ankara karayolu Bilecik Muratdere Köyü mevkiinde, 17 Kasım 2024’te yaşanan feci kaza, bir aileyi yasa boğdu. 2023’te babasını kaybeden öğretmen Yeliz Efe (30), babasının mevlit töreninden kucağında 3 yaşındaki kızı Ela ile dönerken korkunç bir kazaya kurban gitti.

Edinilen bilgiye göre, Kemal K. idaresindeki taksi, dönüşün yasak olduğu noktada manevra yaptı. Bu sırada Yeliz ve Ela’nın bulunduğu araç taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne Yeliz Efe ve minik kızı Ela olay yerinde hayatını kaybetti.

YÜZDE YÜZ KUSURLU SÜRÜCÜ 5 AY SONRA SERBEST KALDI

Kazadan sonra yüzde yüz kusurlu bulunan taksi sürücüsü Kemal K., tutuklandı. Ancak mahkemede çelişkili ifadeler vermesine rağmen yalnızca 5 ay cezaevinde kaldı ve denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri, taksinin yasak dönüş yaptığını ve kazaya neden olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

ACILI BABA: “BU CEZA MI, ÖDÜL MÜ?”

Kazada eşini ve kızını kaybeden Raşit Efe, aracı kullanan kişiydi. Yüreği yanan baba, karara isyan etti: “Eşim ve çocuğumu hayattan kopardı. Benim artık ne bayramım, ne babalar günüm var. Bu şahsa verilen 5 ay ceza mı yoksa ödül mü? Cezaların artırılmasını istiyorum. Kazanın olduğu yerde her yıl 2-3 kez ciddi kazalar yaşanıyor. Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın. Yüzde yüz kusurlu olan bu sürücünün ceza almasını istiyorum.”

VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN ÖNLEM ALMASINI İSTİYOR

Muratdere Köyü mevkiinde sık sık kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, bu bölgede acilen önlem alınması için yetkililere seslendi. Kazada hayatını kaybeden öğretmen Yeliz Efe ve minik kızı Ela, Eskişehir’de gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Mahalleli ve aile, adaletin yerini bulmasını ve benzer acıların yaşanmaması için herkesin üstüne düşeni yapmasını istiyor.