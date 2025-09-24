Menü Kapat
24°
 | Nalan Güler Güven

Bursa'da sokak ortasında vahşet! Kabalağın arasına dalıp husumetlisinin kafasına sıktı

Bursa'da sokak ortasında vahşet güvenlik kamerasına yansıdı. Husumetli iki arasında çıkan kavgada kan döküldü. Tüfekli bir şahıs kalabalık sokakta yürüyen husumetlisini tüfekle başından vurdu. Sokaktaki vatandaşların dehşete düştüğü olayda saldırıya uğrayan Özay Aslin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

24.09.2025
24.09.2025
'da husumetli iki kişi arasında çıkan tüfekli girişimi dehşete düşürdü. Pompalı tüfekle kalabalığın içine dalan şahıs husumetlisini başından vurdu. Dehşete düşüren anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan Özay Aslin'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da sokak ortasında vahşet! Kabalağın arasına dalıp husumetlisinin kafasına sıktı

DARP ETTİ DEDİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde Özay Aslin ve Kenan B. arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla darp etti.

Bursa'da sokak ortasında vahşet! Kabalağın arasına dalıp husumetlisinin kafasına sıktı

SOKAK ORTASINDA İNFAZ GİRİŞİMİ

Aralarındaki husumet bitmeden taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Kameralara da yansıyan olayda Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da sokak ortasında vahşet! Kabalağın arasına dalıp husumetlisinin kafasına sıktı

BAŞINDAN VURULAN KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Aslin'in tedavisi sürüyor. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu.
Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da sokak ortasında vahşet! Kabalağın arasına dalıp husumetlisinin kafasına sıktı
