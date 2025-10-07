20 gün önce evlendiği karısını öldürüp intihar etti! '6 ay' detayı dikkat çekti

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen olay kan dondurdu. Tunay Acar'dan haber alamayan oğlu Arda Acar durumu ekiplere bildirince korkunç olay ortaya çıktı.

Çilingir ile girilen evde Tunay Acar ve 20 gün önce evlendiği eşi Keziban Pars Acar'ın cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemelerde Tunay Acar'ın tüfekle önce eşi Keziban Pars Acar'ı öldürdüğü ardından aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.

6 AY ÖNCE TANIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Tunay Acar ve Keziban Pars Acar çiftinin 6 ay önce tanıştıkları ve ilişkiye başladıkları öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise çiftin nikah kıyarak evlendiği belirtildi. Önce eşi Keziban Pars Acar'ı daha sonra aynı tüfekle intihar eden Tunay Acar'dan geriye ise nikahta çekildikleri fotoğrafları kaldı.