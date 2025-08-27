20 metre yükseklikteki cami kubbesinden düşen 57 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti!

Amasya’da cami kubbesinde tadilat yapan şahıs, dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy’de caminin tadilatı için kubbeye çıkan Ahmet Afan (57), dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten yere düştü. Kayseri’den geldiği öğrenilen Afan, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Cenaze, yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.