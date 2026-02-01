Menü Kapat
Ramazan
 Erdem Avsar

3 gün tatil edilecek iller hangileri? 5 ilde okullara 3 gün tatil

Okullarda yeni dönem başlarken 5 ilde 3 gün tatil durumu ile ilgili son gelişmeler yakından izleniyor. Ara tatilin tamamlanmasıyla birlikte 2 Şubat Pazartesi günü 81 ilde milyonlarca öğrenci yeniden derslere başlayacak. Yaz aylarına kadar sadece bir kez ara tatile girecek olan öğrenciler, bu tatili ise Ramazan Bayramı ile birlikte geçirecek. Bununla birlikte okulun ilk haftası bazı illerde ise öğrenciler okullarda 3 gün tatil olanağı yaşayabilecek.

01.02.2026
01.02.2026
2 Şubat Pazartesi günü okullarda ilk ders başının yapılmasıyla birlikte öğrencilerin yeni dönem maratonu da başlamış olacak.

Bununla birlikte 5 ilimizde ise okulun ilk haftasında okullarda 3 günlük tatil imkânı gündeme taşınacak.

3 GÜN TATİL HANGİ İLLERDE?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin yıl dönümü vesilesiyle geçtiğimiz yıllarda deprem bölgesinde bulunan 5 şehrin okulları, anma etkinlikleri dolayısıyla 1 günlük tatil edilmişti.

3 gün tatil edilecek iller hangileri? 5 ilde okullara 3 gün tatil

Bu yıl 6 Şubat tarihi, Cuma gününe denk düştüğü için tatil kararı alınması halinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya illerinde öğrenciler için 3 günlük blok tatil imkânı oluşmuş olacak.

Konuyla ilgili henüz karar verilmese de karar verilmesi halinde valilikler tarafından hafta içerisinde açıklamalar gerçekleşecek.

#Yaşam
