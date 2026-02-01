3 gün tatil edilecek iller hangileri? 5 ilde okullara 3 gün tatil

2 Şubat Pazartesi günü okullarda ilk ders başının yapılmasıyla birlikte öğrencilerin yeni dönem maratonu da başlamış olacak.

Bununla birlikte 5 ilimizde ise okulun ilk haftasında okullarda 3 günlük tatil imkânı gündeme taşınacak.

3 GÜN TATİL HANGİ İLLERDE?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin yıl dönümü vesilesiyle geçtiğimiz yıllarda deprem bölgesinde bulunan 5 şehrin okulları, anma etkinlikleri dolayısıyla 1 günlük tatil edilmişti.

Bu yıl 6 Şubat tarihi, Cuma gününe denk düştüğü için tatil kararı alınması halinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya illerinde öğrenciler için 3 günlük blok tatil imkânı oluşmuş olacak.

Konuyla ilgili henüz karar verilmese de karar verilmesi halinde valilikler tarafından hafta içerisinde açıklamalar gerçekleşecek.