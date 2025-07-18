3 milyon TL haraç isteyip iş yerini kurşunladılar! Olayın altından çıkan kişi herkesi şoke etti

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emlakçılık yapan M.Y.'yi arayan kişiler kendisinden 3 milyon TL haraç istedi. Emlakçı haraç veremeyeceğini söyleyince dehşet yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler M.Y.'nin iş yerini kurşuna tuttu. İhbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

AZMETTİRİCİ KUZENİ ÇIKTI

Yaklaşık 700 saatlik görüntü taraması sonucu 3 şüphelinin izi bulundu. Özel harekât polisi destekli operasyonla gözaltına alınan M.U. (28), T.T. (21) ve M.E. (27), sorguda çarpıcı detaylar verdi. İddiaya göre M.U. ateş açarken, T.T.'nin çevrede gözcülük yaptığı, M.E.'nin ise saldırganları olay yerine götürüp ardından kaçmalarını sağladığı öğrenildi. Ekiplerin derinleştirdiği soruşturmada, azmettiricinin emlakçı M.Y.'nin kuzeni S.Y. olduğu tespit edildi. Onunla birlikte hareket ettiği ileri sürülen eşi G.Y. ve 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. ile M.U., T.T. ve M.E. tutuklanırken, G.Y. ve 3 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.