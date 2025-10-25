Menü Kapat
20°
 Merve Yaz

3 yıldır dışarı çıkmıyordu! Barış'ın anksiyete ve depresyon sorunu olduğu ortaya çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan ve ilk defa tıraş olup dışarıya çıkan Barış Özbay'a yapılan muayene sonucunda anksiyete ve depresyon tanısı konuldu.

25.10.2025
25.10.2025
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki anne Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde hayata birlikte tutunuyorlar. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.

3 yıldır dışarı çıkmıyordu! Barış'ın anksiyete ve depresyon sorunu olduğu ortaya çıktı

Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale gelerek hayat hikayesiyle Türkiye'nin dikkatini çekmişti.

Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam; ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyordu.

3 yıldır dışarı çıkmıyordu! Barış'ın anksiyete ve depresyon sorunu olduğu ortaya çıktı

EVDEN ÇIKTI, DUŞ ALDI

Devlet kurumlarının girişimleriyle Barış'ın yeni hayatına başlamasına yönelik ilk adım atılmıştı.

Yaklaşık 3 yıl sonra duş alan, tıraş olan ve evinden çıkıp farklı bir noktaya giden Barış'ın annesi Semra Özbay'ın yüzü, evladı için gülmeye başladı.

Antakya Belediyesi ekipleri, 3 yılın ardından yeni hayat yolundaki ilk adımı atan Barış ve annesinin yaşadığı evi, köşe bucak temizledi.

Temizliğin ardından Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetlerinden gelen sağlık ekipleri, evde çıkmayan telefon bağımlısı gençten kanlar alarak muayene etti.

3 yıldır dışarı çıkmıyordu! Barış'ın anksiyete ve depresyon sorunu olduğu ortaya çıktı

ANKSİYETE VE DEPRESYON TANISI KONDU

Barış'ın yapılan kan tahlillerinde vitamin eksikliği tespit edildiğini ifade eden Antakya İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ferdi Coşgun, Barış'la ilgili klinik tanı olarak ve tanısı konularak tedaviye başlandığını ve bunların temelinde sosyal medya ve dijital bağımlılık durumunun tetiklediğini düşündüklerini söyledi.

Barış'ın yapılan kan tahlilleri sonucunda beslenmeden kaynaklı vitamin eksiliği olduğunu söyleyen Coşgun, "Barış Özbay kardeşimizle ilgili bize sosyal medya kanalları üzerinden bilgileri geldikten sonra gerekli çalışmaları yaptık. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri evde sağlık birimleri konuya hemen vakıf olarak Barış kardeşimizin ailesine ulaştık. Barış'ın önce bakımları yaptırdık, temizliğini sağladık ve evde sağlık ekibimiz tarafından sağlık muayeneleri gerçekleştirildi.

3 yıldır dışarı çıkmıyordu! Barış'ın anksiyete ve depresyon sorunu olduğu ortaya çıktı

Kan tahlilleri alındı. Bu kan tahlilleri değerlendirildi ve çok şükür herhangi bir sağlık problemi olmadığını gördük. Birkaç vitamin eksikliği söz konusuydu, bunlar da beslenme düzensizliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Onlarla ilgili gerekli çalışmalar vitamin destekleri reçetelerle birlikte sağlandı." dedi.


"PSİKİYATRİ DOKTORUMUZ TARAFINDAN DEĞERLENDİRMELERİ YAPILDI"

Barış'ın yapılan psikolojik muayenesinde klinik olarak anksiyete ve depresyon tanısı konulduğunu ifade eden Antakya İlçe Sağlık Müdürü Coşgun, "Barış kardeşimizin şu andan sonraki hayatında daha sağlıklı olabilmesi için psikososyal desteği sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyoruz. Bu süreçte uzman psikiyatri doktorumuz tarafından değerlendirmeleri yapıldı, gerekli tedavileri sağlandı. Barış'ın daha sonraki hayatında da adapte olabilmesi ve hayatını düzenlenebilmesi için psikologlarımız tarafından da psikoterapiler yapılacak. Şu anda aldığı klinik tanı olarak anksiyite ve depresyon tanısı konuldu.

3 yıldır dışarı çıkmıyordu! Barış'ın anksiyete ve depresyon sorunu olduğu ortaya çıktı

Bunlarla ilgili tedavi başlandı ama bunun temelinde gördüğümüz kadarıyla bir sosyal medya ve dijital bağımlılık durumunun tetiklediği düşünüyoruz. Sosyal hayattan kopmamaları, gerçek insanlarla diyalog kurmaları, kitaplarla haşır neşir olmaları ve arkadaşlarıyla birlikte olmaları bu şekilde gerçek hayatın içerisinde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Bu durumun çok meşakkatli bir süreç olacağını düşünmüyorum fakat bazı kritik noktalarımız var. Bunları uzman doktorlarla ve psikologlarımızla irtibat halinde kalarak inşallah kritik noktalara çok yaklaşmadan aşarak sosyal hayata ailesine kazandırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

#depresyon
#depremzede
#anksiyete
#psikiyatrist
#Hayatta Kalma
#Sosyalmedya Bağımlılığı
#Digital Bağımlılık
#Yaşam
