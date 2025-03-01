4 yaşındaki Nazlı Şeşen her yerde aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'de evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen kayboldu. Her yerde aranan minik kıza ulaşılamadı. Nazlı'nın güvenlik kamerası kayıtlarında son olarak bölgedeki köprüye doğru yürürken görüldü. Aramalar dere çevresinde yoğunlaştırıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen öğlen saatlerinde evinin önünde oynarken kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

DERE ÇEVRESİNDE ARAMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı'nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı'ndan suyu kesti. Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı'ya ait olduğu doğrulandı. Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı.

KAYIP NAZLI ŞEŞEN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayıp minik Şeşen'in son görüntülerinde tren rayının üzerinde koşarak ekiplerin çalışmalarının devam ettiği dereye ait köprüye doğru koştuğu belirlendi. Kayıp Nazlı Şeşen'in köprüye doğru koştuğu ardından köprüye geldiği esnada durduğu görüldü. Ayrıca jandarma asayiş, komando ile AFAD ve AKUT ekipleri de bölgede Nazlı'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekiplerine ait arama köpeğinin de çalışmalara destek verdiği görüldü.