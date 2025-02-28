Kadın kavgasında dehşet! 14 yaşındaki çocuk, anne karnındaki bebeği öldürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada dehşet yaşandı. İki kadının kavgasına dahil olan 14 yaşındaki çocuk 9 aylık hamile olduğu belirtilen H.D.'yi vurdu. Minik bebek anne karnında öldü

Hıdırağa Mahallesi'nde 29 yaşındaki H.D. ile 25 yaşındaki D.B. isimli iki kadın arasında çıkan kavgada kan aktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.B. yanındaki ruhsatsız tabancayla havaya ateş etti.

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ

Bu sırada D.B'nin yakını olduğu öğrenilen 14 yaşındaki S.D'de kavgaya dahil oldu. Tabancayı alan S.D. 9 aylık hamile olduğu belirtilen H.D'ye ateş etti.

Ağır yaralanan H.D. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrolde H.D'nin karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan D.B. ve S.D. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.