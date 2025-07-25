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 | Özge Sönmez

Hataylı esnaf 45 derecelik sıcağa dayanamadı, iş yerine bu notu asıp gitti!

Hatay'da nefes aldırmayan sıcaklardan bunalan esnaf cama yazı asarak tatile çıktı. Yazı her geçenin dikkatini çekerken başka bir esnaf, komşusunun son derece haklı olduğunu söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 09:37

genelinde hava sıcaklıkları rekor kırmaya devam ediyor. 45 derecelere kadar çıkan hava sıcaklıkları nemle birleşince daha da dayanılmaz hale geldi. Türkiye'nin en sıcak illerinden olan 'da ise dışarı çıkmak bile neredeyse imkansız. Hal böyle olunca sıcak havadan oldukça bunalan bir da kapısına ilginç bir not astı.

Hataylı esnaf 45 derecelik sıcağa dayanamadı, iş yerine bu notu asıp gitti!

"BUNALDIM, ÇALIŞMIYORUM, TATİLDEYİM"

Esnafın iş yerinin camına astığı notta, "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz " ifadeleri yer aldı. Esnafın kararı ve notu ilgi odağı olurken tebessüm ettirdi.

Hataylı esnaf 45 derecelik sıcağa dayanamadı, iş yerine bu notu asıp gitti!

"KOMŞUM ÇOK HAKLI"

Komşusunun iş yerine not asarak tatile çıktığını söyleyen esnaf 53 yaşındaki Alirıza Özsöz, "Komşum haklı, hava çok sıcak. Gerçekten yolda yürünmüyor, durulmuyor. Sıcaktan dolayı beynimiz yanacak durumda ve komşumu haklı görüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz da komik oldu ama gerçekten iş yeri kapalı. Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız" dedi.

Hataylı esnaf 45 derecelik sıcağa dayanamadı, iş yerine bu notu asıp gitti!
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ETİKETLER
#türkiye
#hatay
#sıcak hava
#esnaf
#tatil
#Rekor Sıcaklık
#Yaşam
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