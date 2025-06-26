5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! 2 gün önceki paylaşımı yürekleri dağladı

Edirne'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişinin öldüğü trafik kazasında kahreden bir detay ortaya çıktı. Karısını, çocuklarını ve akrabalarını kazada kaybeden sürücünün 2 önce sosyal medya yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

Edirne'de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliam gibi kazada acı bir detay ortaya çıktı. Sürücünün 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri bir kez daha yaktı.

AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye gelen ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen sürücülüğünü Muhammet Çelik'in yaptığı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç adeta hurdaya döndü.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI VAR

Sürücü Muhammet Çelik kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğlu Mehmet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızı Yaren Çelik ile kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif'in eşi Kübra Olçer kazada hayatını kaybetti.

KAZADAN 2 GÜN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Katliam gibi kazada yürekleri yakan bir ayrıntı ortaya çıktı. Sürücü Muhammet Çelik'in kazadan 2 gün önce sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı, "Bizi ölüm ayırır Yasemin'im" sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.