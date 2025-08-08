Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

50 metre sürüklendiler! Tokat’ta yabancı plakalı lüks otomobil motosiklete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti!

Tokat'ta meydana gelen korkunç kazada iki kişi hayatını kaybetti. Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda, bir lüks Porsche otomobilin çarpması sonucu savrulan motosikletteki Cengiz Albay ve Muazzez Albay yaşamını yitirdi...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
23:36
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
00:18

Tokat’ta lüks otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. , Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Albay idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki yabancı plakalı Porsche marka otomobilin çarpması sonucu savruldu.

50 metre sürüklendiler! Tokat’ta yabancı plakalı lüks otomobil motosiklete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti!

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, sürücüsü ve arkasındaki yolcu Muazzez Albay (56) yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

50 metre sürüklendiler! Tokat’ta yabancı plakalı lüks otomobil motosiklete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti!

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

