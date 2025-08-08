Bina iş makinesinin üzerine devrildi: Operatörden acı haber geldi

İstanbul
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depreminde ağır hasar aldığı için yıkım kararı alınan 12 katlı bina için çalışmalar sırasında kötü haber geldi.
Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 12 katlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. Aracın içindeki iş makinesi operatörünü kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'ya ulaşıldı. 30 yaşındaki Pınarcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.