500 milyon TL'lik evin içi herkesi hayrete düşürdü! Sosyal medyada ortalık karıştı

23 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:29

İngiltere'nin Londra kentinde bulunan evin fiyatı dudak uçuklattı. Türk sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenen ultra lüks evin içi hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları her detayı dikkat çeken eve adeta yorum yağdırdı. İşte herkesin merak ettiği o ev...

İngiltere'nin Londra​ kentinde yer alan ve herkes tarafından merak edilen kırmızı kapılı evin fiyatı dudak uçuklattı. Sokaktan geçen herkesin imrenerek baktığı meşhur evin içini Tür bir sosyal medya kullanıcısı gezdi.

İçinde yer alan tarihi eserler, milyonlarca liralık tablolar görenleri hayrete düşürdü. Bulunduğu bölgede 'kırmızı kapılı ev' olarak bilinen lüks konutun fiyatı ise sosyal medyada gündeme oturdu.

500 MİLYON LİRALIK EV HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Güncel fiyatının 500 milyon TL olduğu öğrenilen evin içi ise hayran bıraktı. Yemek odasından giyinme odasına kadar her detayı dikkat çeken eve sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kullanıcılar evi müzeye benzetirken sosyal medyada ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar evin fiyatının normal olduğunu, kimileri ise 500 milyon etmeyeceğini savundu.