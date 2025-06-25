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 | Bengül Arıca

58 milyonluk vurgun yaptılar! Ev ve iş yerlerinden çıkanlar şoke etti

Bilecik'te vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp 58 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi. 5 ay süren bir takip sonucu çökertilen çetenin 58 milyon 350 bin Türk lirası tutarında vurgun yaptığı belirlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 12:34

Dolandırıcılar vatandaşları tuzağa düşürmeye devam ediyor. İhbarlar üzerine Bilecik emniyeti harekete geçti dolandırıcılık çetesi çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince üçüncü şahıslar adına açılmış hatlar üzerinden vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp korku ve panik oluşturan, bu yolla dolandırıcılık faaliyeti yürüten şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

58 milyonluk vurgun yaptılar! Ev ve iş yerlerinden çıkanlar şoke etti

58 MİLYONLIK VURGUN

Yapılan 5 aylık takip sonucunda farklı illerde birçok nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 16 şüpheli şahsın banka hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemede toplamda 58 milyon 350 bin Türk lirası tutarında yasa dışı kazanç sağlandığı tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

73 personelin katılımıyla nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik Bilecik merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 şüpheli ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

58 milyonluk vurgun yaptılar! Ev ve iş yerlerinden çıkanlar şoke etti

EV VE İŞ YERİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca (biri otomatik), 138 adet fişek (54 adet 7,65 mm, 84 adet 9 mm), 130 bin 150 TL, 39 bin 700 dolar, 16 bin 650 euro, bin 400 İsviçre frangı, çok sayıda altın ve ziynet eşyası (25 adet ata lira, 47 çeyrek altın, 13 yarım altın, 1 tam altın, 4 bilezik, 8 burma bilezik, kolye, yüzük, küpe vb.), 27 adet cep telefonu, 44 adet SIM kart, 8 adet SIM kart kalıbı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet tablet, 19 adet USB bellek, 25 adet banka kartı, 2 adet para sayma makinesi, 2 hassas terazi, 2 kamera kayıt cihazı, 6 adet yabancı uyruklu şahıslara ait resmi belge ele geçirildi.

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ETİKETLER
#operasyon
#suç
#emniyet
#dolandırma
#Çetesi
#Yaşam
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