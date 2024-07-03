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6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarılmıştı! Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Temmuz 2024 13:16 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:42
6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarılmıştı! Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi

Ankara'dan yürekleri ısıtan bir haber geldi. İtfaiye çalışanı Cebrail Sarsılmaz, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanının enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile dünyaevine girdi. Çiftin mutlulukları görülmeye değerdi.

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanı'nın enkazında kalanlardan biri de Sinem Kaynak'tı.

Kaynak, kendisini kurtaran Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz ile bağını koparmadı.

İkili arasında başlayan yakınlaşma aşka dönüştü ve evlilik kararı alındı.

6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarılmıştı! Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi - 1. Resim

TRAJEDİDEN MUTLU SONA

Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım.

Kahramanmaraş’ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık.

Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." ifadesini kullandı.

6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarılmıştı! Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi - 2. Resim

'HAYAT DEVAM EDİYOR'

Sinem Kaynak da duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik.

Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var.

Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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