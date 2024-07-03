6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarılmıştı! Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi

03 Temmuz 2024 13:16 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:42

6 Şubat depremini 3 gün önceden tahmin eden SSGEOS deprem uyarısı, Adana, Hatay, ve Orta Karadeniz için geldi

6 Şubat depremini 3 gün önceden tahmin eden SSGEOS deprem uyarısı, Adana, Hatay, ve Orta Karadeniz için geldi

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanı'nın enkazında kalanlardan biri de Sinem Kaynak'tı.

Kaynak, kendisini kurtaran Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz ile bağını koparmadı.

İkili arasında başlayan yakınlaşma aşka dönüştü ve evlilik kararı alındı.

TRAJEDİDEN MUTLU SONA

Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım.

Kahramanmaraş’ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık.

Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." ifadesini kullandı.

'HAYAT DEVAM EDİYOR'

Sinem Kaynak da duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik.

Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var.

Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz."