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75 milyon yıllık gizem! 'S' yaparak uzanıyor, belirgin bir fay üzerinde oluşmuş

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 11:15 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:31
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Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan İnaltı Mağarası 75 milyon yıllık gizemi çözüldü. Sinop Valiliği yapılan incelemenin sonucunu sosyal medyadan duyurdu.

Sinop Valiliği tarafından paylaşılan bilgiye göre, kireçtaşı-şeyl, kumtaşı kontağında gelişen İnaltı Mağarası, yatay uzanımlı fosil bir mağara. Doğu, batı yönünde büyük bir s çizerek uzanan mağaranın giriş ağzı ve gerisindeki salon belirgin bir fay üzerinde oluşmuş. Bu nedenle tavan yüksekliği 20 metreden fazla, genişliği ise 18 metre.

Giriş salonu, boyu 125 metre, tavan yüksekliği 6-22m, genişliği 7-13 metreler arasında değişen düzgün bir galeriye açılıyor. Jeolojik incelemeler sonucunda İnaltı Mağarası’nın 75 milyon yaşında genç bir mağara olduğu tespit edildi.

75 milyon yıllık gizem! 'S' yaparak uzanıyor, belirgin bir fay üzerinde oluşmuş - 1. Resim

İNCELEMELER YAPILDI

İnaltı Mağarası; Ayancık ilçesine 36 km, Sinop merkeze 94 km, İstanbul'a 620 km, Ankara'ya 350 km, Kastamonu'ya 111 km uzaklıkta bulunuyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdür Yardımcısı Rıfat Erdal ve İnaltı Köyü Muhtarı Adnan Keskin ile birlikte, Ayancık İnaltı Mağarası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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