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 | Bengül Arıca

77 milyonluk MESEM vurgununda yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak 77 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere yönelik 28 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 8'i tutuklu toplam 206 sanık hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin 6,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi isteniyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 10:57

Kocaeli merkezli İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

ZİMMETE PARA GEÇİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa veya usta yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programlarına, işverenler ve bazı kamu görevlileri tarafından vatandaşların usulsüz şekilde kaydedildiği belirlendi. Bu yöntemle hem devletten haksız kazanç sağlandığı hem de öğrencilerin SGK primlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmesi sağlanarak kamunun zarara uğratıldığı ve zimmete para geçirildiği tespit edildi.

77 milyonluk MESEM vurgununda yeni gelişme! İddianame kabul edildi

77 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak devleti yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha sonra toplam 206 kişi hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 8'inin hala tutuklu olduğu öğrenildi.

6,5 YILDAN 19 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 206 kişi hakkında, "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4,5 yıldan 15 yıla kadar, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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