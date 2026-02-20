8 aylık bebeğin gizemli ölümü! Ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti

Eskişehir'de duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre; diş çıkarttığı için ateşi yükselen 8 aylık minik bebek Aslan Yurtalan, ailesi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada doktorlar tarafından yazılan ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçları kullanan aile, minik bebeğin rahatsızlığının devam etmesi üzerine bu defa Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Doktor muayenesinin ardından Aslan bebeğin hastanede yatışı verildi. Kan tahlillerinde yüksek oranda bakteri çıktığı öne sürülen bebek, 13 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

ACILI BABA YAŞANANLARI ANLATTI

8 aylık oğlu Aslan Yurtalan'ın hayatını kaybettiği süreci anlatan baba Oğuz Yurtalan, "8 aylık bir çocuğum vardı, her çocuk gibi dişleri çıkıyordu. İlk başta tıp fakültesine götürdüm. Dişi çıktığı için ateşin 37 dereceye kadar yükseldiğini gördük. Fakültede ağrı kesici verdiler. Bir gün sonra baktığımızda çocuğumuzun ateşi hala yüksekti. Sonrasında şehir hastanesine gittik. Çocuğun ciğer enzimleri yükselmiş, 'Ağrı kesici aldığı için bu çocuğu 24 saat müşahede altında tutalım. Ondan sonra çıkar, gidersiniz' dediler. Çocuğumu şehir hastanesinin 4'üncü katındaki çocuk bölümüne yatırdım. Gece içime bir acı çöktü. Çocuğuma ağrı kesici vermediler, hiçbir şey yoktu. Çocuğuma hiçbir şey yapılmadı, sadece gözetim altındaydı. Gece oraya gittiğimde çocuğum mosmordu. Hemen koştum, 'Doktor, yetiş. Çocuğum ölüyor, ne oluyor?' dedim. O da, 'Ben doktoru çağırayım' dedi. Bir tane doktor geldi, 'Ya ben çocuğunuzu ilk defa gördüm' dedi. 'Hocam 2 gündür yatan bir çocuğu nasıl yeni görürsünüz siz' dedim. 'Bu çocuk ölüyor, hemen yoğun bakım almamız lazım' dedi. Orada hemen bir şeyler taktılar, çocuğuma bir şeyler verdiler çocuğuma. Aşağı yoğun bakıma indikten 15-20 dakika sonra, 'Çocuğunuzun kalbi durdu' dediler. 'Hocam, kalbi durması için benim çocuğumun rahatsızlığı yok. Gelişimde problem yok, her şey tamam. Sadece diş çıkarıyor' dedim. Bu yaklaşık yarım saat arayla, kalp masajlarıyla 10 defadan fazla oldu. Saat 10 civarı gördüğümde çocuğum baygın vaziyette yatıyordu ama bayağı bir şeyler takmışlardı" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUM ÖLMÜŞ, MORARMIŞ, ÇÜRÜME AŞAMASINA GELMİŞTİ"

Oğuz Yurtalan, sözlerinin devamında, "Çocuğuma 2 ünite kan vereceklerini söylediler. Bu çocuk cerrahi bir olaya girmedi, yani kan kaybı olmadı. Bize o süre zarfında çocuğumu hiç göstermediler. Akşam 7'de gördüğümde çocuğumuz morarmış, gerçekten ölmüş. Yani bildiğiniz çürüme aşamasına gelmiş çocuğum. 'Artık yeter, bu çocuk ölmüş. Hocam niye zorluyorsunuz?' dedim. 'Biz bunu diyalize bağlayalım, kanını temizleyelim' dediler. Çocuğum bildiğiniz şişmiş, davul gibi olmuş. Onlar bizi çıkarttıktan 15 dakika sonra, 'Çocuğunuz öldü, vefat etti' dediler ama o sürede bir sürü doktor girdi ve çıktı. 'Hocam bu çocuğun neyi var?' diyorum, 'Bilmiyoruz, çocuk ölüyor' diyorlar. Cerrahi giriyor, enfeksiyon, kalp ve damar bölümleri giriyor. Bütün doktorlar girdi ama hiç kimse ölüm sebebini söylemedi. Ölen çocuğumu bana akşam üzeri verdiler" ifadelerini kullandı.

"SAĞLAM GİREN ÇOCUĞUMU ÖLDÜRÜP BANA TESLİM ETTİLER

Çocuğunun otopsisine gittiğini de anlatan Oğuz Yurtalan, "Otopside doktor, 'Çocuğun çok sağlıklı, ölmesi imkansız' dedi. Bütün her şeyi dört dörtlüktü ama raporda çocuğun çürümeye başladığı yazıyordu. Yani benim çocuğum çok erkenden ölmüş, o kadar çok serum vermişler ki balon gibi olmuş. Bakıyorum otopsi raporuna, çocuğun idrar torbası bomboş. Çocuğumun gözleri yuvasından çıkmak üzereydi çocuğumun. Bana hiç kimse cevap vermedi. Sağlam giren çocuğumu öldürüp bana teslim ettiler. Kimse de bu çocuğun nasıl öldüğüne inanmıyor." dedi.

Baba Oğuz Yurtalan, oğlunun ölümüyle ilgili adli sürecin takipçisi olacağını ve başka ailelere umut olmak istediklerini söyleyerek, "Başka Aslan'lar ölmesin, ben onun için uğraşıyorum" dedi.