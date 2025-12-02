Menü Kapat
13°
Yaşam
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen tüm maaşlar geri alınacak

Sağlıklı kişiler adına engelli raporu düzenleyen 'Joker' çetesi yapılan operasyonla çökertildi. Yaşanan gelişmelerin ardından SGK, 2020-2023 arasında erken emeklilik alan yaklaşık bin 500 kişi incelemeye alındı. Aydın'da yaklaşık 800 kişinin emekliliğinin iptal edildiği, ödenen maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen tüm maaşlar geri alınacak
Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyen ‘Joker Çetesi'ne operasyon düzenlendi. Sağlıklı kişilerin yerlerine "joker" diye tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete çökertildi.

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen tüm maaşlar geri alınacak

SGK 500 KİŞİYİ MERCEĞE ALDI

Bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu () tarafından yeniden incelemeye alındı.

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen tüm maaşlar geri alınacak

800 KİŞİDEN PARALAR GERİ ALINACAK

SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti. Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen tüm maaşlar geri alınacak
