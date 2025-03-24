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 | Bengül Büyükhan

Adana'da akıllara durgunluk veren 'halay başı' kavgası! Çelik yelek giyip kurşun yağdırdılar

Adana'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Çelik yelek giyen motosikletli 2 şüpheli, husmetli olduğu bir kişinin evini kurşunladı. Şğpheliler polisi nefes kesen kovalamacası sonucu yakayı ele verdi. Şüpheliler tutuklanırken olayı sebebi ise şoke etti. Aralarındaki husumetin katıldıkları bir düğünde 'halay başı' anlaşmazlığından çıkan kavga olduğu öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 10:33

Adana'da, bir süre önce katıldıkları bir düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı yaşayan şüpheliler dehşet saçtı. 18 Mart'ta meydana gelen akılalmaz olayda 23 yaşındaki C.Ç. ve 26 yaşındaki A.B. aralarında husumet olan 23 yaşındaki A.A.'nın evine motosikletle geldi. Şüpheliler, A.A.'nın müstakil evine kurşun yağdırdı. Ardından C.Ç.'nin kullandığı motosiklet ile kaçtı.

KOVALAMACA SONUCU KISKIVRAK YAKALANDI

Bu sırada devriye gezen yunus polisleri silah seslerini duyunca bölgeye geldi. Şüphelilerin motosiklet ile kaçtığını fark eden polis, motosikleti takibe başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya devam etti. Yaklaşık 5 kilometre süren nefes kesen kovalamacının ardından 2 şüpheli merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kozan Caddesi'nde yakalandı. Üst araması yapılan şüphelilerden 2 adet ruhsatsız tabanca çıkarken, A.B.'nin üzerinde de çelik yelek ele geçirildi.

HUSUMETİN SEBEBİ ŞOKE ETTİ

Gözaltına alınan şüpheliler Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan araştırmada şüphelilerin katıldıkları düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı sebebiyle kavgaya karıştığı belirlendi. Şüphelilerin kavga ettikleri kişilerin ismini söylememesi üzerine müşteki A.A.'ya husumet beslediği öğrenildi.

'EVE ATEŞ ETMEDİK'

Adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de ifadesinde, "Biz o bölgeden geçtik ancak eve ateş etmedik" diyerek kendilerini savunsa da çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.

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