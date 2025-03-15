Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Adana'da damat vahşeti! Evi basıp kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan İ.T. 2 çocuk annesi E.T.'nin ailesinin evini bastı. İ.T. çıkan tartışma sonucu kayınbiraderi, kayınvalidesi ve kayınbabasına kurşun yağdırdı. Korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 14:36

Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan İ.T., yanında akrabası S.T. ile çocuklarını göstermediği ileri sürülen eşinin ailesinin evine gitti. Burada çıkan tartışmada İ.T., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak evdekilere kurşun yağdırdı.

KAYINBİRADERİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahtan çıkan mermiler İ.T.'nin kayınbabası Vakkas, kayınvalidesi Bakiye, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan ile komşulardan H.V'ye isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kayınbiraderin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

3 KİŞİ DE YARALANDI

Diğer 3 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ateş ederek çıktığı evden araçla kaçarken, yanında gelen akrabası S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, 2 çocuk annesi E.T.'nin baba evinde olmadığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenomen Meltem Menteşeli cinayetinde yeni gelişme! Saklandığı arazide kıskıvrak yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Birlikte yaşadığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı! Savunması kan dondurdu
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.