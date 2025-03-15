Adana'da damat vahşeti! Evi basıp kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan İ.T. 2 çocuk annesi E.T.'nin ailesinin evini bastı. İ.T. çıkan tartışma sonucu kayınbiraderi, kayınvalidesi ve kayınbabasına kurşun yağdırdı. Korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İşte tüm detaylar...

Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan İ.T., yanında akrabası S.T. ile çocuklarını göstermediği ileri sürülen eşinin ailesinin evine gitti. Burada çıkan tartışmada İ.T., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak evdekilere kurşun yağdırdı.

KAYINBİRADERİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahtan çıkan mermiler İ.T.'nin kayınbabası Vakkas, kayınvalidesi Bakiye, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan ile komşulardan H.V'ye isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kayınbiraderin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

3 KİŞİ DE YARALANDI

Diğer 3 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ateş ederek çıktığı evden araçla kaçarken, yanında gelen akrabası S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, 2 çocuk annesi E.T.'nin baba evinde olmadığı öğrenildi.